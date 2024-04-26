В РФ масово блокують "сірі" сім-карти, по 300 тисяч на тиждень – росЗМІ

Оператори зв'язку на запит російського органу цензури "Роскомнагляд" блокують у середньому близько 300 тисяч "сірих" сім-карт на тиждень.﻿ Про це пише російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Все це відбувається в рамках боротьби із сірим ринком сім-карток, яка розпочалася минулого року, стверджує джерело.

За його словами, до вересня 2023 року операторам один раз на тиждень надходили списки номерів від "Роскомнагляду" - дані абонентів, які потрібно було перевірити.

Компанії перевіряли відомості та надсилали їх відомству, яке після цього за своїми базами уточнювало їхню актуальність. Потім "Роскомнагляд" надсилав уже список номерів із невірними даними на блокування послуг зв'язку. Тепер орган цензури надсилає списки відразу на блокування, каже джерело.