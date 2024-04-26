В Міноборони перерахували категорії придатних до служби

В Україні більше не буде чоловіків зі статусом "обмежено придатний" до військової служби. Натомість їх ділитимуть на чотири категорії за станом здоров'я. Про це сказала директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова, повідомляє Дзеркало тижня.

За її словами, після скасування статусу "обмежено придатний" в Україні сформуються чіткі правила щодо "придатних" та "непридатних".

Громадян за станом здоров'я ділитимуть на чотири категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

За словами Сухорукової, відповідні зміни запустили два тижні тому. Над ними працювали Міноборони спільно з Командуванням медичних сил, а також уряд, Міністерство охорони здоров'я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.

Вона додала, що оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні.