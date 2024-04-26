В Минобороны перечислили категории пригодных к службе

В Украине больше не будет мужчин со статусом "ограниченно пригодный" к военной службе. Вместо этого их будут делить на четыре категории по состоянию здоровья. Об этом сказала директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова, сообщает Зеркало недели.

По ее словам, после отмены статуса "ограниченно пригодный" в Украине сформируются четкие правила по "пригодным" и "непригодным". Граждан по состоянию здоровья будут делить на четыре категории:

пригодные (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодны для выполнения специфических задач.

По словам Сухоруковой, соответствующие изменения запустили две недели назад. Над ними работали Минобороны совместно с Командованием медицинских сил, а также правительство, Министерство здравоохранения, эксперты здравоохранения и общественность.

Она добавила, что обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодными, так и непригодными.