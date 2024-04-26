Прикордонники затримали чоловіків, які переплили річку для повернення в Україну

Прикордонники затримали двох чоловіків, які переплили річку Західний Буг на кордоні з Польщею, щоб повернутися в Україну.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону виявив прикордонний наряд. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, перепливши річку Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіки кілька років проживали в Німеччині, та через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити в Україну. До перепливання річки чоловіки підготувалися: мали з собою запас продуктів та інструмент для перерізання дроту, щоб долати ймовірні перешкоди.

Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності, рішення прийматиме суд.