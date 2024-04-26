Пограничники задержали мужчин, переплывших реку для возвращения в Украину

Пограничники задержали двух мужчин, переплывших реку Западный Буг на границе с Польшей, чтобы вернуться в Украину.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, переплыв реку Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины несколько лет проживали в Германии, и из-за отсутствия работы там решили незаконно попасть в Украину. К переплыву реки мужчины подготовились: имели с собой запас продуктов и инструмент для перерезки проволоки, чтобы преодолевать возможные препятствия.

Мужчин привлекли к административной ответственности, решение будет принимать суд.