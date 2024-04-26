У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 26 квітня

Більше 20 атак від початку добу українські військові відбивали на Авдіївському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення від початку доби Генштабу ЗСУ.

Генштаб звітує про 79 бойових зіткнень від початку доби.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак, на Лиманському напрямку – 9, на Бахмутському – 8 (тут противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області).

Найбільша кількість атак відбулася на Авдіївському напрямку – 23. На Новопавлівському напрямку окупанти 12 разів намагався прорвати оборону. На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.