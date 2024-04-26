В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 26 апреля

Более 20 атак начала сутки украинские военные отражали на Авдеевском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка с начала суток Генштаба ВСУ.

Генштаб отчитывается о 79 боевых столкновениях с начала суток.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении украинские воины отбили 7 атак, на Лиманском направлении - 9, на Бахмутском - 8 (здесь противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр).

Наибольшее количество атак произошло на Авдеевском направлении - 23. На Новопавловском направлении оккупанты 12 раз пытался прорвать оборону. На Ореховском направлении отбито 3 атаки.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.