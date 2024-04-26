У Міноборони розповіли про альтернативу ТЦК після отримання повістки

Військовозобов'язані громадяни, які отримали повістку, можуть звертатися до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява уповноваженого представника Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця в ефірі телемарафону.

"Навіть якщо в тебе є повістка - це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр - ред.). У тебе є можливість прийти й себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе" , - сказав Бежевець.

За його словами, йдеться про наявність у військовозобов'язаного повістки на руках для звірки облікових даних.

"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, - навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює" , - додав представник Міноборони.

Рекрутинг до ЗСУ

У березні Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. Він складає чотири головні етапи.

До того ж Міноборони планує у I півріччі 2024 року відкрити 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах. Центри надаватимуть консультативно-інформаційні послуги. Повістки про мобілізацію там вручати не будуть.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, депутати Верховної ради ухвалили у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов'язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.