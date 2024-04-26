В Минобороны рассказали об альтернативе ТЦК после получения повестки
Военнообязанные граждане, которые получили повестку, могут обращаться в рекрутинговый центр, где идет набор на службу в Силы обороны Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление уполномоченного представителя Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевца в эфире телемарафона.
"Даже если у тебя есть повестка - это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр - ред.). У тебя есть возможность прийти и себя найти, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя", - сказал Бежевец.
По его словам, речь идет о наличии у военнообязанного повестки на руках для сверки учетных данных.
"Не говорим о повестке, когда человек уже прошел ВЛК и уже фактически готов к отправке в часть, нет. По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, - даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", - добавил представитель Минобороны.
Рекрутинг в ВСУ
В марте Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Он составляет четыре главных этапа.
К тому же, Минобороны планирует в I полугодии 2024 года открыть 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах. Центры будут предоставлять консультативно-информационные услуги. Повестки о мобилизации там вручать не будут.
Закон о мобилизации
Напомним, сегодня, 11 апреля, депутаты Верховной рады приняли во втором чтении закон о мобилизации, изменяющий порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, усиливают наказание для уклонистов и не только.