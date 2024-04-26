Іспанія відправить в Україну ракети Patriot, артилерію та боєприпаси

Іспанія направить до України ракети до Patriot, які невдовзі прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес.

За словами Роблес ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного. Однак вона не уточнила, яка саме кількість ракет буде надана Україні.

Також Роблес розповіла, що Іспанія нещодавно відправила в Україну набори медикаментів та індивідуальних бойових аптечок. А днями Україна отримала нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів. Невдовзі Іспанія поставить боєприпаси калібру 155 і 120 мм в Україну.

У найближчі два місяці іспанська допомога включатиме в себе:

легкі і важкі кулемети;

захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

броньовані машини піхоти;

протитанкові засоби;

гаубиці польової артилерії.

За цими поставками послідують поставки різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.

Міністр оборони Іспанії розповіла, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня.

Patriot для України

На початку весни 2024 року Росія посилила ракетні та дронові атаки по території України. Через затримку із допомогою з боку Сполучених Штатів Америки Україні зіштовхнулась із питанням виснаження систем ППО.

Зокрема, мова про ракети Patriot та самі системи.