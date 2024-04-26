В усіх областях України оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку (Оновлено)

Увечері 26 квітня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу пов'язану з ракетною небезпекою, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

О 22:53 військові попереджали про три ракети на Миколаївщині у північно-західному напрямку. Вже о 22:56 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

Нагадаємо, о 22:00 Повітряні сили повідомляли про ймовірно розвідувальний БпЛА над Вінниччиною.

О 23:03 повідомили, що одна крилата ракета на Вінниччині у північно-західному напрямку і ще одна у напрямку на Кропивницький.

Станом на 23:19 повідомляють про ракету напрямком на Білоцерківський район на Київщині та на Хмельниччині напрямком на захід.

О 23:24 повідомили, що ракета змінила напрямок руху на Вінниччину. Інша летить на Тернопільщині в західному напрямку.

О 23:33 повітряники заявили, що летять "Кинджали" через Житомирщину у південно-західному напрямку.

О 23:36 Хмельниччину та Тернопільщину закликали перебувати в укриттях. Також є швидкісна ціль з Черкащини на Вінниччину.