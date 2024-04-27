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НПЗ та військовий аеродром у РФ були атаковані дронами СБУ - джерело

НПЗ та військовий аеродром у РФ були атаковані дронами СБУ - джерело
Фото: скріншот

СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевск", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє співрозмовник у СБУ.

За даними джерела, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ, там почалися пожежі й евакуація.

Нагадаємо:

Уночі десятки БПЛА атакували два нафтопереробні заводи, бітумний завод, військовий аеродром на Кубані.

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