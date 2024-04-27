НПЗ та військовий аеродром у РФ були атаковані дронами СБУ - джерело
СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевск", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє співрозмовник у СБУ.
За даними джерела, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.
Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ, там почалися пожежі й евакуація.
Нагадаємо:
Уночі десятки БПЛА атакували два нафтопереробні заводи, бітумний завод, військовий аеродром на Кубані.