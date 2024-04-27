Лубінець: Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей

Японія приєдналася до міжнародної коаліції для повернення депортованих Росією українських дітей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлння омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Як зазначив уповноважений, тепер до коаліції приєдналися все члени "Великої сімки".

"За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб"" , - йдеться у повідомленні.

Коаліція з повернення українських дітей була започаткована 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції приєдналися вже 36 країн.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україні з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути понад 500 дітей. Процес повернення ускладнює Росія, яка відмовляється співпрацювати.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо українських дітей. Документ закликає члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Додамо, що саме через депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.