Лубинец: Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей

Япония присоединилась к международной коалиции для возвращения депортированных Россией украинских детей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Как отметил уполномоченный, теперь к коалиции присоединились все члены "Большой семерки".

"При столь мощной помощи международных партнеров мы приумножим усилия и обеспечим качественную реализацию четвертого пункта Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц"" , - говорится в сообщении.

Коалиция по возвращению украинских детей была создана 2 февраля 2024 года. Это общая инициатива Украины и Канады. К коалиции присоединились уже 36 стран.

Депортация украинских детей

Напомним, ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Украине с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть более 500 детей. Процесс возвращения усложняет Россия, которая отказывается сотрудничать.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию касательно украинских детей. Документ призывает члены ЕС признать депортацию украинских детей Россией геноцидом украинского народа.

Добавим, что именно из-за депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.