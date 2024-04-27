У СБУ розповіли, скільки російської техніки знищили за два тижні

В Службі безпеки України розповіли про кількість ворожих танків та іншої техніки, яку вдалося останнім часом знищити, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Як зазначено, спецпризначенці СБУ за два тижні уразили 25 танків і декілька сотень іншої ворожої техніки.

"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках" , — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Службі безпеки, лише за два тижні втрати росіян у результаті роботи бійців СБУ становлять:

▪️ 25 танків

▪️ 65 ББМ

▪️ 59 артсистем

▪️ 13 систем ППО

▪️ 251 одиниць військового транспорту

▪️ 119 позицій та укріплень

▪️ 6 складів із боєприпасами

▪️ 458 окупантів

Як повiдомлялось, Канада профінансує виробництво українських безпілотників на близько 3 млн канадських доларів (близько 2,2 млн доларів США).