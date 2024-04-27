У СБУ розповіли, скільки російської техніки знищили за два тижні
В Службі безпеки України розповіли про кількість ворожих танків та іншої техніки, яку вдалося останнім часом знищити, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Як зазначено, спецпризначенці СБУ за два тижні уразили 25 танків і декілька сотень іншої ворожої техніки.
"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках", — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Службі безпеки, лише за два тижні втрати росіян у результаті роботи бійців СБУ становлять:
▪️ 25 танків
▪️ 65 ББМ
▪️ 59 артсистем
▪️ 13 систем ППО
▪️ 251 одиниць військового транспорту
▪️ 119 позицій та укріплень
▪️ 6 складів із боєприпасами
▪️ 458 окупантів
Як повiдомлялось, Канада профінансує виробництво українських безпілотників на близько 3 млн канадських доларів (близько 2,2 млн доларів США).