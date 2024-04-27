На Буковині затримали групу чоловіків під час спроби незаконного перетину кордону

Семеро чоловіків призовного віку мали намір незаконно виїхати з країни, сплативши за "послугу" трансферу по 9 тисяч євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про підготовку незаконного перетину державного кордону з України в Румунію групою осіб на ділянці відділу "Фальків".

У визначений час чоловіки на старому "УАЗі 452" вирушили в бік кордону, але були затримані прикордонниками неподалік держрубежу. Під час затримання порушники намагались втекти, та їм це не вдалося.

Прикордонники з’ясували, що семеро чоловіків, мешканці Київської, Житомирської, Дніпропетровської та Харківської областей, домовились з місцевим жителем про те, що він доставить їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. За доставку організатор запросив з кожного від 6 до 9 тисяч євро.

Наразі він затриманий в порядку статті 208 КПК України та за свої дії буде відповідати відповідно до вимог статті 332 Кримінального кодексу України.

Стосовно решти порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Як повiдомлялось, 20 березня співробітника тернопільського військкомату затримали, його звинуватили в отриманні хабара в обмін на обіцянку звільнити від служби в армії.