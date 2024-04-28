Шмигаль запевнив у фінансуванні всіх соцвитрат цього і наступного року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що цього і наступного року Україна зможе профінансувати вчасно і в повному обсязі всі соціальні видатки﻿. Про це Шмигаль сказав в етері телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Ми точно впевнені, що цього року (і ми, чесно кажучи, впевнені вже і в наступному році) ми точно профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, субсидії. Все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно, без затримок, в повному обсязі. І, власне, американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань на 100%" , — сказав очільник уряду.