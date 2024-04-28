Шмыгаль заверил в финансировании всех соцрасходов в этом и следующем году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в этом и в следующем году Украина сможет профинансировать своевременно и в полном объеме все социальные расходы﻿. Об этом Шмыгаль сказал в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"Мы точно уверены, что в этом году (и мы, честно говоря, уверены уже и в следующем году) мы точно профинансируем все социальные платежи, все пенсии, субсидии. Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя, без задержек, в полном объеме. И, собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%" , — сказал глава правительства.