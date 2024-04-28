У Джанкої та росыйському Брянську прогриміли вибухи
У ніч проти неділі, 28 квітня, у Джанкої та у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
"У Джанкої та Джанкойському районі чули потужний вибух", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у російських пабліках повідомляють про вибухи у російському Брянську, який атакують безпілотники. Місцева влада традиційно заявляє про збиття кількох груп БПЛА, а у соцмережах ширяться відео з вибухами.