В Джанкое и российском Брянске прогремели взрывы

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в Джанкое и в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма раздался мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв" , - говорится в сообщении.

t.me/Crimeanwind

Между тем, в российских пабликах сообщают о взрывах в российском Брянске, который атакуют беспилотники. Местные власти традиционно заявляют о сбитии нескольких групп БПЛА, а в соцсетях ходят видео со взрывами.