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В Джанкое и российском Брянске прогремели взрывы

В Джанкое и российском Брянске прогремели взрывы
Фото: t.me/astrapress

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в Джанкое и в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма раздался мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв", - говорится в сообщении.
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t.me/Crimeanwind

Между тем, в российских пабликах сообщают о взрывах в российском Брянске, который атакуют беспилотники. Местные власти традиционно заявляют о сбитии нескольких групп БПЛА, а в соцсетях ходят видео со взрывами.

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