ЗСУ збили 5 "Шахедів" та один БПЛА невстановленого типу – Повітряні сили

У ніч на 28 квітня Сили Оборони знищили чотири "Шахеди" та один безпілотник невстановленого типу. Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда - Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. - рф та 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини" , - йдеться у повідомленні.

За словами командувача, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.