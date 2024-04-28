ЗСУ збили 5 "Шахедів" та один БПЛА невстановленого типу – Повітряні сили
У ніч на 28 квітня Сили Оборони знищили чотири "Шахеди" та один безпілотник невстановленого типу. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда - Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. - рф та 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
За словами командувача, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.
"Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині", - підсумував Олещук.