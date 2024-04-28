ВСУ сбили 5 "Шахедов" и один БПЛА неустановленного типа – Воздушные силы

В ночь на 28 апреля Силы Обороны уничтожили четыре "Шахеда" и один беспилотник неустановленного типа. Об этом сообщил﻿ командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Противник атаковал 4-мя ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда – Крым, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской обл. – РФ и 5 беспилотниками неустановленного типа из оккупированной Херсонщины" , – говорится в сообщении.

По словам командующего, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре «шахеда» уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях.