У Шойгу знову доповіли про "відбиту" дронову атаку

Міноборони Росії заявило, що нібито відбило атаку дронів в ніч на 27 квітня. При цьому у Калузькій області стверджують, що безпілотники впали біля нафтобази.﻿ З посиланням на Міноборони РФ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Російське Міністерство оборони, яке очолює Сергій Шойгу, заявили, що нібито вночі "збили" і "перехопили" 17 дронів. За словами росіяни, у Брянській області було знищено дев'ять безпілотників, у Курській - три, Калузькій - три, Бєлгородській - два.

Губернатор Калузькій області Владислав Шапша також заявив, що нібито регіон намагалися атакували дрони. Він стверджує, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали три безпілотники.