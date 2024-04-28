У Шойгу снова доложили об "отбитой" дроновой атаке

Минобороны России заявило, что якобы отбило атаку дронов в ночь на 27 апреля. При этом в Калужской области утверждают, что беспилотники упали возле нефтебазы.﻿ Со ссылкой на Минобороны РФ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Российское Министерство обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, заявили, что якобы ночью "сбили" и "перехватили" 17 дронов. По словам россияне, в Брянской области было уничтожено девять беспилотников, в Курской - три, Калужской - три, Белгородской - два.

Губернатор Калужской области также заявил, что якобы регион пытались атаковать дроны. Он утверждает, что якобы возле нефтебазы в городе Людиново упали три беспилотника.