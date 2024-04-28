Окупанти вдарили авіабомбами по двох районах Херсонщини – ОВА

Російські війська 28 квітня на світанку завдали удару керованими авіаційними бомбами по двох районах Херсонської області – Бериславському та Херсонському. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За інформацією голови ОВА, минулої доби війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону.

Ворожих обстрілів зазнали Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівка, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівка, Берегове, Токарівка, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське, Антонівка, Інженерне, Садове й Молодіжне. Опівдні росіяни вдарили ракетою по Херсону.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області, пошкодивши, зокрема, дві багатоповерхівки й вісім приватних будинків.

Також зафіксовані влучання у вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, сільськогосподарське підприємство, господарчі будівлі, гараж та приватні автомобілі.

Унаслідок російської збройної агресії за добу в Херсонській області поранення дістали троє людей.