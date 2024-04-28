Оккупанты ударили авиабомбами по двум районам Херсонщины - ОВА

Российские войска 28 апреля на рассвете нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по двум районам Херсонской области – Бериславскому и Херсонскому. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По информации главы ОВА, за прошедшие сутки войска РФ атаковали 20 населенных пунктов региона.

Вражеским обстрелам подверглись Кизомис, Днепровское, Янтарное, Михайловка, Станислав, Новокаиры, Казацкое, Берислав, Гавриловка, Береговое, Токаревка, Новоберислав, Костырка, Приднепровское, Велетенское, Антоновка, Инженерное, Садово и Молодежное. В полдень россияне ударили ракетой по Херсону.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повредив, в частности, две многоэтажки и восемь частных домов.

Также зафиксированы попадания в высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

В результате российской вооруженной агрессии за сутки в Херсонской области ранения получили три человека.