У Німеччині повідомили про вбивство двох українців, затримано росіянина

У Німеччині в суботу ввечері, 27 квітня, убили двох громадян України. Убивство сталося в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварії на території торгового центру. Про це поінформувала місцева поліція, повідомляє Дзеркало тижня.

Двох чоловіків - віком 23 та 36 років - з ножовими пораненнями знайшли близько 17:00. Один із них помер від отриманих важких травм на місці, другий потерпілий помер у лікарні того вечора, попри негайні реанімаційні заходи.

«Постраждалі – громадяни України. Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен» , - зазначили в поліції.

Згодом того ж вечора неподалік від місця злочину затримали 57-річного підозрюваного, який проживав поруч. Як зазначили в поліції Німеччини, підозрюваний є громадянином Росії. Сьогодні його передадуть до суду для вирішенні питання щодо арешту.

На разі кримінальна поліція Баварії просить свідків зголоситись для надання інформації для з’ясування точних обставин злочину, зокрема мотивів та передумов вбивства.

Як пише видання BILD, троє чоловіків – загиблі та підозрюваний – нібито були знайомі.