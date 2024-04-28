В Германии сообщили об убийстве двух украинцев, задержан россиянин

В Германии в субботу вечером, 27 апреля, убили двоих граждан Украины. Убийство произошло в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии на территории торгового центра. Об этом проинформировала местная полиция, сообщает Зеркало недели.

Двух мужчин - в возрасте 23 и 36 лет - с ножевыми ранениями нашли около 17:00. Один из них скончался от полученных тяжелых травм на месте, второй пострадавший скончался в больнице в тот же вечер, несмотря на немедленные реанимационные мероприятия.

«Пострадавшие – граждане Украины. Оба жили в районе Гармиш-Партенкирхен» , - отметили в полиции.

Позже в тот же вечер неподалеку от места преступления задержали 57-летнего подозреваемого, проживавшего недалеко. Как отметили в полиции Германии, подозреваемый является гражданином России. Сегодня его передадут в суд по решению вопроса об аресте.

В настоящее время криминальная полиция Баварии просит свидетелей согласиться для предоставления информации для выяснения точных обстоятельств преступления, в частности, мотивов и предпосылок убийства.

Как пишет издание BILD, трое мужчин – погибшие и подозреваемый – якобы были знакомы.