Омбудсмен різко розкритикував позицію Червоного Хреста щодо РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця підігрує російській агресії. Про це він написав у соцмережах, коментуючи оновлену позицію МФЧХ щодо дій Російського Червоного Хреста, повідомляє Ліга.net.

На сайті федерації йдеться, що Російський Червоний Хрест не має присутності в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, але, як вказує Лубінець, там жодного слова не сказано про тимчасово окупований Крим.

"РЧХ вкрав у Криму майно національного товариства Червоного Хреста України. По цьому факту відкрито кримінальне провадження, і ми вимагаємо засудження дій РЧХ. По-друге, раніше медіа повідомляли, що РЧХ співпрацював з табором "Артек" у тимчасово окупованому Криму. Водночас у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що "партнерство РЧХ з табором "Артек" вимагає серйозного перегляду". Ці слова виглядають жалюгідно" , – написав Лубінець.

Він вважає, що вся заява Червоного Хреста виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію російської організації.

"Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців" , – заявив Лубінець.

Він сподівається на особисту зустріч з новою президенткою МФЧХ Кейт Форбс, щоб донести позицію України.