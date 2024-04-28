Омбудсмен резко раскритиковал позицию Красного Креста по отношению к РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца подыгрывает российской агрессии. Об этом он написал в соцсетях, комментируя обновленную позицию МФКК относительно действий Российского Красного Креста, сообщает Лига.net.

На сайте федерации говорится, что у Российского Красного Креста нет присутствия в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, но, как указывает Лубинец, там ни слова не сказано о временно оккупированном Крыме.

"РКК украл в Крыму имущество национального общества Красного Креста Украины. По этому факту открыто уголовное производство, и мы требуем осуждения действий РКК. Во-вторых, ранее медиа сообщали, что РКК сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму. В то же время в выводах федерации пока речь идет только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят никчемно" , — написал Лубинец.

Он считает, что все заявление Красного Креста выглядит как попытка спасти имя и репутацию российской организации.

"Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников" , — заявил Лубинец.

Он надеется на личную встречу с новым президентом МФКК Кейт Форбс, чтобы донести позицию Украины.