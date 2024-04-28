Умєров анонсував збільшення підтримки Данією оборонної промисловості України

Данські урядовці під час візиту до України підписали документ про посилення допомоги українській оборонній промисловості. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Радіо Свобода.

«Під час візиту в Україну делегації з Данії у складі міністра оборони Трольса Люнд Паульсена та очільника д анського МЗС Ларса Люкке Расмуссена був підписаний Лист про наміри, який передбачає посилення фінансової допомоги нашої оборонної промисловості» , – повідомив він у своїх соцмережах.

Міністр оборони вказав на те, що загальна сума військової допомоги від Данії перевищила 4 мільярди євро.

«На тлі зростаючої російської агресії ми не зупиняємося на досягнутому. Відтак обговорили з партнерами можливість залучення прямих інвестицій Данії в український оборонний сектор» , – додав Умєров.

Міністерство оборони Данії підтвердило, що сторони підписали протокол про те, що фінансова допомога країни в майбутньому може полягати в інвестиціях в українську оборонну промисловість.

Також у відомстві заявили, що кілька данських та українських компаній уже ведуть діалог про співпрацю.

Днями уряд Данії спільно з партіями парламенту погодив збільшення військової підтримки України на додаткові 4,4 мільярда данських крон (590 мільйонів євро) у 2024 році.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода