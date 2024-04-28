Умеров анонсировал увеличение поддержки Данией оборонной промышленности Украины

Датские чиновники во время визита в Украину подписали документ об усилении помощи украинской оборонной промышленности. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Радио Свобода.

«Во время визита в Украину делегации из Дании в составе министра обороны Трольса Люнд Паульсена и руководителя анского МИД Ларса Люкке Расмуссена было подписано Письмо о намерениях, предусматривающее усиление финансовой помощи нашей оборонной промышленности» , – сообщил он в своих соцсетях.

Министр обороны отметил, что общая сумма военной помощи от Дании превысила 4 миллиарда евро.

«На фоне растущей российской агрессии мы не останавливаемся на достигнутом. Следовательно, обсудили с партнерами возможность привлечения прямых инвестиций Дании в украинский оборонный сектор» , – добавил Умеров.

Министерство обороны Дании подтвердило, что стороны подписали протокол о том, что финансовая помощь страны в будущем может заключаться в инвестициях в украинскую оборонную промышленность.

Также в ведомстве заявили, что несколько датских и украинских компаний уже ведут диалог о сотрудничестве.

На днях правительство Дании совместно с партиями парламента согласовало увеличение военной поддержки Украины на дополнительные 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро) в 2024 году.

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