Шмигаль: У прифронтових регіонах з'являться децентралізовані джерела електроенергії

Російська масована атака призвела до нових втрат в енергосистемі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Радіо Свобода.

«Оперативно відновлюємо пошкоджене. Дякую енергетикам за важку працю. Домовилися про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить» , – сказав він.

Шмигаль додав, що влада посилює захист енергетичних об’єктів засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Втім, частина ракет і дронів все одно вражає цілі, тож голова уряду закликав споживати електроенергію відповідально.

«Крім того, профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити у прифронтові регіони так звані децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки, модульні котельні. Децентралізація енергосистеми — один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів» , – додав він.

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