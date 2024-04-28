Шмыгаль: В прифронтовых регионах появятся децентрализованные источники электроэнергии

Российская массированная атака привела к новым потерям в энергосистеме. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Радио Свобода.

«Оперативно восстанавливаем поврежденное. Спасибо энергетикам за тяжелый труд. Договорились о поставках со всеми странами-партнерами, имеющими аналогичное энергетическое оборудование. Эта помощь уже поступает» , – сказал он.

Шмыгаль добавил, что власти усиливают защиту энергетических объектов средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Впрочем, часть ракет и дронов все равно поражает цели, поэтому глава правительства призвал потреблять электроэнергию ответственно.

«Кроме того, профильные министерства работают над тем, чтобы поставить в прифронтовые регионы так называемые децентрализованные источники электроэнергии: газовые турбины, когенерационные установки, модульные котельные. Децентрализация энергосистемы — один из самых действенных способов сделать ее менее уязвимой для российских ракет и дронов» , – добавил он.

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