У ЗСУ розповіли про російські "дрони невстановленого типу"

Під час повітряної атаки російські війська використали безпілотники невстановленого типу — ймовірно, розвідувальні﻿. Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє Ділова столиця.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивають і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями" , — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 28 квітня росіяни запустили по Україні 4 дрони Shahed та 5 безпілотників невстановленого типу.