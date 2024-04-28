В ВСУ рассказали о российских "дронах неустановленного типа"

Во время воздушной атаки российские войска использовали беспилотники неустановленного типа – вероятно, разведывательные.﻿ Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает Деловая столица.

"Вчера было сбитие. Это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически ежедневно оккупанты их теряют, потому что постоянно идет боевая работа, постоянно их сбивают и над Николаевской, и над Херсонской, и над Одесской областями" , — сказал он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 апреля россияне запустили по Украине 4 дрона Shahed и 5 беспилотников неустановленного типа.