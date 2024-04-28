Олімпійський комітет пригрозив спортсменам з РФ дискваліфікацією за політвисловлювання

Російські спортсмени, які виступатимуть на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором, можуть бути виключені зі змагань.﻿ Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. З посиланням на France24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бах підтвердив свою підтримку політики МОК щодо виключення Росії з Паризьких ігор через "кричуще порушення" Олімпійської хартії, коли вона анексувала українські спортивні організації.

Невелика кількість російських спортсменів зможуть змагатися в Парижі як нейтральні, за умови, що вони не заявляли про публічну підтримку вторгнення в Україну і не пов'язані з силовими структурами.

Будь-який російський спортсмен, який висловлював політичні погляди на ігровому полі, включаючи знак "Z", який став символом війни Росії в Україні, може бути виключений.