Олимпийский комитет пригрозил спортсменам из РФ дисквалификацией за политвысказывания

Российские спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, могут быть исключены из соревнований. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Со ссылкой на France24, сообщает Цензор.НЕТ.

Бах подтвердил свою поддержку политики МОК по исключению России из Парижских игр из-за "вопиющего нарушения" Олимпийской хартии, когда она аннексировала украинские спортивные организации.

Небольшое количество российских спортсменов смогут соревноваться в Париже как нейтральные, при условии, что они не заявляли о публичной поддержке вторжения в Украину и не связаны с силовыми структурами.

Любой российский спортсмен, который выражал политические взгляды на игровом поле, включая знак "Z", который стал символом войны России в Украине, может быть исключен.