У МЗС Польщі прокоментували прохання України про повернення військовозобов'язаних чоловіків
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". Про це йшлося в ефірі TVN24, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", – заявив Сікорський.
Він додав, що наразі не відомо, які будуть українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.
За його словами, у грудні 2023 року, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.
"А саме, що українська влада матиме довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат за кордоном", - зазначив Сікорський.