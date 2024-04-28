У МЗС Польщі прокоментували прохання України про повернення військовозобов'язаних чоловіків

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". Про це йшлося в ефірі TVN24, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину" , – заявив Сікорський.

Він додав, що наразі не відомо, які будуть українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

За його словами, у грудні 2023 року, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.