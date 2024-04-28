В МИД Польши прокомментировали просьбу Украины о возвращении военнообязанных мужчин
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши может быть "этически неоднозначной". Об этом говорилось в эфире TVN24, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", - заявил Сикорский.
Он добавил, что пока не известно, какие будут украинские инициативы после принятия закона о мобилизации.
По его словам, в декабре 2023 года, когда он впервые побывал в Киеве на посту министра, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.
"А именно, что украинская власть будет иметь справку для своих граждан о том, что кто-то имеет урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжать социальных выплат за рубежом", - отметил Сикорский.