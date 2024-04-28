У Татарстані спалахнув завод КамАЗ, який постачає вантажівки армії РФ

У Татарстані РФ горить складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ. Про це повідомляє моніторинговий паблік Кримський вітер у неділю, 28 квітня, повідомляє Новое время.

Зазначається, що пожежа розпочалася на заводі у місті Набережні Човни.

КамАЗ є основним постачальником автомобільної техніки для Збройних сил РФ, уточнює Кримський вітер.

Корпорація КамАЗ виробляє дизельні вантажні автомобілі, дизельні двигуни та інше. Основне виробництво розташоване у місті Набережні Челни. У 2022 році підприємство внесли до списків санкцій ЄС, США, Канади та Британії за поставку російським окупантам машин КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560, які використовуються у війні проти України.