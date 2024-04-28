В Татарстане загорелся завод КамАЗ, который поставляет грузовики армии РФ

В Татарстане РФ горит сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ. Об этом сообщает мониторинговый паблик Крымский ветер в воскресенье, 28 апреля, сообщает Новое время.

Отмечается, что пожар начался на заводе в городе Набережные Челны.

КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для Вооруженных сил РФ, уточняет Крымский ветер.

Корпорация КамАЗ производит дизельные грузовые автомобили, дизельные двигатели и прочее. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. В 2022 году предприятие внесли в санкционные списки ЕС, США, Канады и Британии за поставку российским оккупантам машин КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560, которые используются в войне против Украины.