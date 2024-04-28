Окупанти заборонили проведення масових заходів на захопленій частині Луганської області

Росіяни заборонили проведення масових заходів на окупованій частині Луганської області. Посилаючись на дані голови Луганської ОВА Артема Лисогора, повідомляє Новое время.

«Відтепер на кожну подію, де планують зібратися понад 50 осіб, потрібен дозвіл місцевих осередків ФСБ, міністерства внутрішніх справ, військової комендатури. Тобто, рішення ухвалять тільки обраним» , — зазначив він.

За словами Лисогора, такі обмеження на окупованій території триватимуть «до завершення воєнного положення».