Оккупанты запретили проведение массовых мероприятий на захваченной части Луганской области

Россияне запретили проведение массовых мероприятий на оккупированной части Луганской области.﻿ Ссылаясь на данные председателя Луганской ОВА Артема Лысогора, сообщает Новое время.

«Отныне на каждое событие, где планируют собраться более 50 человек, нужно разрешение местных ячеек ФСБ, министерства внутренних дел, военной комендатуры. То есть, решение примут только избранным» , — отметил он.

По словам Лысогора, такие ограничения на оккупированной территории будут продолжаться «до завершения военного положения».