Close button

Оккупанты запретили проведение массовых мероприятий на захваченной части Луганской области

Оккупанты запретили проведение массовых мероприятий на захваченной части Луганской области
Фото: Qypchak

Россияне запретили проведение массовых мероприятий на оккупированной части Луганской области.﻿ Ссылаясь на данные председателя Луганской ОВА Артема Лысогора, сообщает Новое время.

«Отныне на каждое событие, где планируют собраться более 50 человек, нужно разрешение местных ячеек ФСБ, министерства внутренних дел, военной комендатуры. То есть, решение примут только избранным», — отметил он.

По словам Лысогора, такие ограничения на оккупированной территории будут продолжаться «до завершения военного положения».

Новости

Популярные темы форума

analytics