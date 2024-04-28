РФ близько 180 разів атакувала українські ТЕС від початку повномасштабної війни – ДТЕК

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни майже 180 разів атакували українські теплоелектростанції. Про це він сказав в ефірі Громадського радіо, повідомляє Новое время.

"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня й 11 квітня" , — зазначив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК зауважив, що зараз триває аналіз наслідків останньої атаки, під час якої чотири станції зазнали значних пошкоджень.