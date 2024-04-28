РФ около 180 раз атаковала украинские ТЭС с начала полномасштабной войны – ДТЭК

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что с начала полномасштабного вторжения россияне почти 180 раз атаковали украинские теплоэлектростанции. Об этом он сказал в эфире Общественного радио, сообщает Новое время.

"Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой крупной после атак 22 и 29 марта и 11 апреля" , — отметил Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что сейчас идет анализ последствий последней атаки, во время которой четыре станции получили значительные повреждения.