Україна не зможе перейти у наступ без мобілізації – WP

Довгоочікувана американська зброя допоможе Україні призупинити наступ Росії в найближчі місяці, але гостра нестача військ і перевага Москви у вогневій потужності означають, що Київ, найімовірніше, не зможе відновити серйозні наступальні дії до 2025 року. Про це пише Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Після схвалення законодавцями США законопроєкту про зовнішню допомогу, американські офіційні особи заявили, що очікують, що нове озброєння дасть Києву час для поповнення своїх рядів і зміцнення оборонних позицій на полі бою, включаючи будівництво окопів та мінних полів напередодні очікуваного російського наступу.

Водночас анонімний представник оборонного відомства США зазначив, що допомога дасть Україні шанс краще впоратися з триваючими російськими атаками «як на лінії фронту, так і в небі» і більш ефективно захищати як війська, так і цивільне населення, «але час дорогоцінний, і його не можна гаяти».

Видання зазначає, що за два роки війни українські війська втратили початковий бойовий запал, а більшість опитаних журналістами американських посадовців вважають, що президент України Володимир Зеленський не має чіткого військового курсу на повернення 20% втраченої території своєї країни, які зараз окуповані Росією. Натомість, хоча Росія і втратила понад 300 000 військовослужбовців пораненими або загиблими, вона зберігає перевагу в живій силі і техніці, оскільки Москва продовжує перевершувати Захід в артилерії та інших видах озброєнь.

Представники адміністрації Байдена розглядають 2024 рік як насамперед оборонний рік для України.

Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами у п’ятницю, заявив, що шлях України буде «залежати від того, чи зможе Україна ефективно використовувати отриману зброю, і чи зможе вона мобілізувати достатню кількість військ для поповнення своїх лав».

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун заявив, що нещодавно затверджений пакет фінансування «допоможе сформувати майбутнє».

«Ситуація з військовими стає все більшою проблемою. І якщо це не буде вирішено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України» , – сказав у свою чергу колишній морський піхотинець США, співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Washington Post зазначає, що керівництво України не оголошувало, скільки військ буде потрібно в 2024 і 2025 роках, однак нагадує, що попередній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про чисельність до півмільйона осіб. Хоча нинішній командувач каже, що ця кількість менша, зібрати навіть частину з цієї чисельності є ризикованою роботою для Зеленського.

Нестача кадрів в Україні підкреслює політичні виклики, з якими, ймовірно, зіткнеться уряд Зеленського в міру того, як війна продовжуватиметься. Дебати щодо мобілізації, які тривають, є делікатним питанням для Зеленського, який повинен зібрати достатню бойову силу, щоб утримати Росію на відстані, але водночас уникнути розхитування національної єдності, яка і так перебуває під напругою після більш ніж двох років кровопролиття і поневірянь.

Американський чиновник заявив, що адміністрація Байдена усвідомлює делікатність своїх розмов з колегами в Києві про кадровий голод у країні.

«Хто ми такі, щоб казати: «Вам просто потрібно призвати більше людей, щоб воювати». Але в той же час, це дійсно викликає занепокоєння. Закони, які вони прийняли за останні пару тижнів, допоможуть їм, але вони повинні мобілізувати більше сил і знайти спосіб надихнути більше українських чоловіків йти на фронт» , - сказав чиновник.

Український депутат, який погодився говорити із журналістами видання анонімно, сказав, що, на його думку, лютнева заява Зеленського про те, що з 2022 року загинуло 31 000 солдатів, значно применшує справжні втрати у війні.

За його словами, оприлюднена кількість загиблих військових, швидше за все, применшена, щоб уникнути зриву і без того складної кампанії з мобілізації

Законодавець визнав, що кадрів не вистачає, особливо в умовах, коли Росія нарощує набір, але ситуація не досягла «червоної лінії».

«Я не думаю, що зараз це надзвичайна ситуація. Нам дійсно потрібно більше людей, але ми повинні дотримуватися балансу» , - заявив він.

За словами парламентарія, мобілізаційні зусилля частково гальмуються через невідомість та побоювання щодо безстроковості мобілізації, розчарування низькою оплатою праці та побоювання, що український уряд не буде належним чином піклуватися про сім'ї загиблих або поранених: «Ми бачимо так багато смертей і так багато поранених. Якщо люди йдуть на фронт, вони хочуть знати, як довго там пробудуть».

За словами Роба Лі, для відновлення імпульсу Україні вкрай важливо завербувати якомога більше новобранців, які ще й повинні пройти підготовку, аби уникнути проблем, з якими командування зіткнулось під час невдалого наступу минулого року.

«Нам все це потрібен час, і тому чим довше не вдається виправити ситуацію з кадрами та мобілізацією, тим менш імовірним стає широкомасштабний наступ у 2025 році» , - сказав Лі.

Водночас, за словами офіційних осіб США, програма підготовки американських військових для українських військ в Європі сповільнилася, що свідчить про виснаження кадрового резерву. За словами чиновників, остання бригада пройшла навчання в Німеччині в січні або лютому.

Хоча Росія спирається на погано підготовлені війська, за останні місяці вона наростила виробництво зброї і зараз значно переважає українські війська в озброєнні. Нещодавно Вашингтон визнав, що сили Росії не настільки виснажені, як вважалося раніше, і що російські війська адаптувалися на полі бою.

Американські чиновники також вказують на необхідність розбудови фізичної оборони України напередодні очікуваного наступу Росії. Минулий рік українські війська витратили на риття окопів, встановлення загороджень і мінування, але американські урядовці вважають, що потрібно зробити більше.

Вони також сподіваються, що Україна зможе знайти можливості відвоювати певні ділянки захоплених Росією територій у 2024 році, навіть якщо вона не зможе здійснити масштабний наступ.

«Хороша новина полягає в тому, що Росія за роки цієї війни так і не знайшла способу суттєво скористатися українськими слабкостями» , - сказав американський чиновник.

Washington Post зазначає, що новий можливий наступ Росії планується напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. І хоча адміністрація Байдена вже виключила можливість запрошення України до вступу в НАТО під час цьогорічного саміту, двоє провідних прихильників України в Конгресі закликають президента змінити свою думку та «запропонувати реалістичний шлях до членства в НАТО» після того, як вона виконає умови і вимоги альянсу.