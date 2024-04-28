Украина не сможет перейти в наступление без мобилизации – WP

Долгожданное американское оружие поможет Украине приостановить наступление России в ближайшие месяцы, но острая нехватка войск и превосходство Москвы в огневой мощи означают, что Киев, вероятнее всего, не сможет возобновить серьезные наступательные действия до 2025 года. Об этом пишет Washington Post, сообщает Зеркало недели.

После одобрения законодателями США законопроекта о внешней помощи, американские официальные лица заявили, что ожидают, что новое вооружение даст Киеву время для пополнения своих рядов и укрепления оборонных позиций на поле боя, включая строительство окопов и минных полей в преддверии ожидаемого российского наступления.

В то же время, анонимный представитель оборонного ведомства США отметил, что помощь даст Украине шанс лучше справиться с продолжающимися российскими атаками «как на линии фронта, так и в небе» и более эффективно защищать как войска, так и гражданское население, «но время драгоценное, и его нельзя терять».

Издание отмечает, что за два года войны украинские войска потеряли первоначальный боевой пыл, а большинство опрошенных журналистами американских чиновников считают, что у президента Украины Владимира Зеленского нет четкого военного курса на возвращение 20% утраченной территории своей страны, которые сейчас оккупированы Россией. Хотя Россия и потеряла более 300 000 военнослужащих ранеными или погибшими, она сохраняет преимущество в живой силе и технике, поскольку Москва продолжает превосходить Запад в артиллерии и других видах вооружений.

Представители администрации Байдена рассматривают 2024 как прежде всего оборонный год для Украины.

Министр обороны Ллойд Остин, выступая перед журналистами в пятницу, заявил, что путь Украины будет «зависеть от того, сможет ли Украина эффективно использовать полученное оружие и сможет ли она мобилизовать достаточное количество войск для пополнения своих рядов».

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что недавно утвержденный пакет финансирования «поможет сформировать будущее».

«Ситуация с военными становится все большей проблемой. И если это не будет решено, то этот пакет помощи не решит все проблемы Украины» , – сказал в свою очередь бывший морской пехотинец США, сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Washington Post отмечает, что руководство Украины не объявляло, сколько войск потребуется в 2024 и 2025 годах, однако напоминает, что предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о численности до полумиллиона человек. Хотя нынешний командующий говорит, что это количество меньше, но собрать даже часть этой численности является рискованной работой для Зеленского.

Нехватка кадров в Украине подчеркивает политические вызовы, с которыми, возможно, столкнется правительство Зеленского по мере того, как война будет продолжаться. Продолжающиеся дебаты относительно мобилизации являются деликатным вопросом для Зеленского, который должен собрать достаточную боевую силу, чтобы удержать Россию на расстоянии, но в то же время избежать расшатывания национального единства, которое и так находится под напряжением после более чем двух лет кровопролития и скитаний.

Американский чиновник заявил, что администрация Байдена отдает себе отчет в деликатности своих разговоров с коллегами в Киеве о кадровом голоде в стране.

«Кто мы такие, чтобы говорить: «Вам просто нужно призвать больше людей, чтобы воевать». Но в то же время это действительно вызывает беспокойство. Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но они должны мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин на фронт» , - сказал чиновник.

Украинский депутат, согласившийся говорить с журналистами издания анонимно, сказал, что, по его мнению, февральское заявление Зеленского о том, что с 2022 года погибло 31 000 солдат, значительно уменьшает настоящие потери в войне.

По его словам, обнародованное количество погибших военных, скорее всего, преуменьшено, чтобы избежать срыва и без того сложной кампании по мобилизации

Законодатель признал, что кадров не хватает, особенно в условиях, когда Россия наращивает набор, но ситуация не достигла «красной линии».

«Я не думаю, что сейчас это чрезвычайная ситуация. Нам действительно нужно больше людей, но мы должны соблюдать баланс» , - заявил он.

По словам парламентария, мобилизационные усилия частично тормозятся из-за неизвестности и опасений по поводу бессрочности мобилизации, разочарования низкой оплатой труда и опасений, что украинское правительство не будет должным образом заботиться о семьях погибших или раненых: «Мы видим так много смертей и так много раненых. Если люди уходят на фронт, они хотят знать, как долго там будут».

По словам Роба Ли, для восстановления импульса Украине крайне важно завербовать как можно больше новобранцев, которые еще и должны пройти подготовку во избежание проблем, с которыми командование столкнулось во время неудачного наступления в прошлом году.

«Нам все это нужно время, и потому чем дольше не удается исправить ситуацию с кадрами и мобилизацией, тем менее вероятным становится широкомасштабное наступление в 2025 году» , – сказал Ли.

По словам официальных лиц США, программа подготовки американских военных для украинских войск в Европе замедлилась, что свидетельствует об истощении кадрового резерва. По словам чиновников, последняя бригада прошла обучение в Германии в январе или феврале.

Хотя Россия опирается на плохо подготовленные войска, за последние месяцы она нарастила производство оружия и сейчас значительно превалирует украинские войска в вооружении. Недавно Вашингтон признал, что силы России не столь измотаны, как считалось ранее, и что российские войска адаптировались на поле боя.

Американские чиновники также указывают на необходимость развития физической обороны Украины накануне ожидаемого наступления России. В прошлом году украинские войска потратили время на рытье окопов, установку заграждений и минирование, но американские чиновники считают, что нужно сделать больше.

Они также надеются, что Украина сможет найти возможности отвоевать определенные участки захваченных Россией территорий в 2024 году, даже если она не сможет осуществить масштабное наступление.

«Хорошая новость заключается в том, что Россия за годы этой войны так и не нашла способа существенно воспользоваться украинскими слабостями» , - сказал американский чиновник.

Washington Post отмечает, что новое возможное наступление России планируется накануне саммита НАТО в Вашингтоне. И хотя администрация Байдена уже исключила возможность приглашения Украины к вступлению в НАТО в ходе саммита, двое ведущих сторонников Украины в Конгрессе призывают президента изменить свое мнение и «предложить реалистичный путь к членству в НАТО» после того, как она выполнит условия и требования альянса.