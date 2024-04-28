Бої за Очеретине: ЗМІ оцінили ситуацію на фронті

Помилка українських захисників дозволила російським загарбникам просунутися й захопити значні частини села Очеретине на Донеччині. Про це пише видання Business Insider, повідомляє Корреспондент.

Мова про помилку в ротації за участю елітної української 47-ї механізованої бригади та 115-ї механізованої бригади на сході від населеного пункту: коли 47-ма відступила, російська 30-та мотострілецька бригада атакувала, скориставшись розривом, залишеним незапланованим прибуттям 115-ї.

"Різке просування росіян стало можливим через те, що окремі підрозділи просто відвалилися. Сподіваюся, їх перекваліфікують у десантники" , - написав у Facebook командир 47-ї Микола Мельник, що втратив ногу під час літнього наступу.

Речник 115-ї бригади Вадим Чорний заявив Financial Times , що ці звинувачення "не відповідають дійсності", а сам підрозділ "не відмовився від своїх позицій".

Мельник наголошує, що саме 47-ма бригада зупинила просування росіян, бо знову повернулась у бій.