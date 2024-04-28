Бои за Очеретино: СМИ оценили ситуацию на фронте

Ошибка украинских защитников позволила российским захватчикам продвинуться и захватить значительные части села Очеретино Донецкой области. Об этом пишет издание Business Insider, сообщает Корреспондент.

Речь об ошибке в ротации с участием элитной украинской 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады к востоку от населенного пункта: когда 47-яотступила, российская 30-я мотострелковая бригада атаковала, воспользовавшись разрывом, оставленным незапланированным прибытием 115-й.

"Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто отвалились. Надеюсь, их переквалифицируют в десантники" , - написал в Facebook потерявший ногу во время летнего наступления командир 47-й Николай Мельник.

Спикер 115-й бригады Вадим Черный заявил Financial Times, что эти обвинения "не соответствуют действительности", а само подразделение "не отказалось от своих позиций".

Мельник отмечает, что именно 47 бригада остановила продвижение россиян, потому что снова вернулась в бой.