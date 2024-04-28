Бои за Очеретино: СМИ оценили ситуацию на фронте
Ошибка украинских защитников позволила российским захватчикам продвинуться и захватить значительные части села Очеретино Донецкой области. Об этом пишет издание Business Insider, сообщает Корреспондент.
Речь об ошибке в ротации с участием элитной украинской 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады к востоку от населенного пункта: когда 47-яотступила, российская 30-я мотострелковая бригада атаковала, воспользовавшись разрывом, оставленным незапланированным прибытием 115-й.
"Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто отвалились. Надеюсь, их переквалифицируют в десантники", - написал в Facebook потерявший ногу во время летнего наступления командир 47-й Николай Мельник.
Спикер 115-й бригады Вадим Черный заявил Financial Times, что эти обвинения "не соответствуют действительности", а само подразделение "не отказалось от своих позиций".
Мельник отмечает, что именно 47 бригада остановила продвижение россиян, потому что снова вернулась в бой.
"Дыры забивали те, кто планировал отдохнуть. 47 бригада возвращается к работе. Еще месяц, и это будет год без ротации", - возмутился командир.